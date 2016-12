Obama boccia oleodotto Canada

01:00

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato che l'amministrazione Obama ha deciso di bocciare il progetto di oleodotto Keystone XL che dovrebbe unire il Canada al Texas. La bocciatura però non preclude la possibilità di presentare nuovi progetti con altri percorsi per l'impianto. Il no "non è sul merito", ma è dovuto "alla natura arbitraria della scadenza imposta dai repubblicani" afferma Obama.