- Pene e sanzioni a quanti non hanno mostrato dolore con la dovuta convinzione per la scomparsa del "caro leader" Kim Jong-il, morto il 17 dicembre. Le autorità nord-coreane dalle parole sono passate ai fatti. Secondo il Daily NK infatti "è stato disposto un periodo di 6 mesi nei campi di 'formazione-lavoro' a chi non ha preso parte agli incontri tenuti nel periodo di lutto o a chi ha partecipato senza piangere o a chi non è stato convincente".