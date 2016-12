In India timori per il Dalai Lama

06:40

- Secondo l'intelligence indiana un commando cinese proveniente dal Tibet potrebbe infiltrarsi in India per raccogliere informazioni sul governo tibetano in esilio e per attentare alla vita del Dalai Lama. Il rapporto sostiene che il responsabile dell'operazione sarebbe un cinese di origine tibetana, Tashi Phuntsok, accompagnato da altri cinque connazionali.