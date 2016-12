Argentina: rapinatore tiene ragazza in ostaggio per ore in un negozio

Si è appena concluso un grande evento rock a Tandil, una città del centro della provincia di Buenos Aires. In un piccolo negozio di generi alimentari un rapinatore prende in ostaggio una ragazza e le punta il coltello alla gola per quasi due ore, terrorizzando la giovane e tenendo a distanza la folla e gli agenti. Alla fine si arrende. Lascia andare la ragazza, che fugge in lacrime, mentre la folla e alcuni poliziotti cercano di aggredirlo. E viene preso in custodia per evitargli il rischio di un linciaggio.