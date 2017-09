Migliaia di argentini sono scesi in piazza nella capitale Bueons Aires per protestare per la scomparsa dell'attivista per i diritti umani Santiago Maldonado. Nella Plaza de Mayo, luogo simbolico della memoria per le vittime della dittatura argentina, erano presenti migliaia di giovani, famiglie, donne e bambini. Maldonado, 28 anni, è scomparso un mese fa nel corso di una manifestazione per i diritti degli indigeni in Patagonia.