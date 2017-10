Arabia Saudita, dal 2018 le donne potranno andare allo stadio

Le donne in Arabia Saudita potranno entrare negli stadi per assistere ad eventi sportivi dall'anno prossimo. Lo hanno reso noto le autorità, sottolineando che la riforma entrerà in vigore nelle prime tre città del regno, Riad, Gedda e Damman. Si tratta di un'ulteriore importante conquista per le donne dopo che il mese scorso è stato revocato il divieto di guida.