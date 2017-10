Arabia Saudita, bufera sul tweet con la moglie alla prima lezione di guida: "Vergognatevi"

Tre giorni dopo il decreto regale di Re Salman che concede da giugno la licenza di guida alle donne, Faisal BaDughaish non ci ha pensato due volte e ha portato sua moglie in un parcheggio di un centro commerciale per la prima lezione al volante, dal momento che è vietato farlo sulle strade principali del Paese. Poi, la coppia, sorridente, si è immortalata in un selfie subito finito su Twitter, scatenando un mare di polemiche tra i sauditi più conservatori. "Vergognatevi", l'attacco meno duro ricevuto.