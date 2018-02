Apple si piega alla Cina: consegnerà al governo i dati degli utenti di iCloud

Apple, insomma, non può agire diversamente se vuole operare nel più importante mercato mondiale. Il passaggio desta però preoccupazioni da parte di attivisti e associazioni che si occupano di diritti umani, i quali hanno il timore che le autorità possano tracciare i dissidenti.



Due settimane fa l'Osservatorio internazionale sulla libertà di stampa "Reporters sans frontièrs" ha invitato blogger e giornalisti che si trovano in Cina a non usare iCloud per non essere individuati dal governo.