Apple, arrestato ex dipendente per furto segreti su auto autonome

Un ex dipendente di Apple è accusato dalle autorità americane di aver rubato segreti su un progetto di auto autonome. E' quanto emerge dai documenti depositati in tribunale e riportati dal Financial Times, secondo il quale l'uomo è stato arrestato il 7 luglio dall'Fbi mentre cercava di imbarcarsi su un volo diretto in Cina. Secondo le accuse, si è impossessato delle informazioni prima di comunicare alla Apple il suo licenziamento.