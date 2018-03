Anziana ebrea uccisa a Parigi, il corpo dato alle fiamme: la Procura indaga su antisemitismo

Una superstite della Shoah, Mireille Knoll, 85 anni, è stata uccisa venerdì nel suo appartamento a Parigi: la donna è stata pugnalata e il suo cadavere dato alle fiamme. Secondo la procura il movente del delitto, che ha sconvolto la comunità ebraica, è da ricercarsi nell'antisemitismo. Per l'omicidio sono stati fermati due uomini: un senzatetto pregiudicato di 22 anni e un vicino della Knoll, un uomo di 29 anni, anche lui pregiudicato.

La donna aveva da poco presentato un esposto contro una persona del vicinato che aveva minacciato di bruciarle la casa, e sulla scena del delitto i tecnici della prefettura hanno trovato diversi punti in cui sono state appiccate le fiamme. La Procura parigina ha però fatto sapere di aver aperto un'inchiesta "per assassinio collegato all'appartenenza della vittima a una religione" e per furto aggravato.



Mireille Knolle, nata nel 1932 a Parigi, era riuscita a fuggire dalla capitale francese proprio alla vigilia della retata nazista del luglio 1942, il rastrellamento del Velodromo d'Inverno, durante la quale migliaia di ebrei vennero catturati e deportati nei campi di sterminio.