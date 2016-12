Ankara, il bilancio delle vittime sale a 128 Kamikaze è fratello del killer di Suruc

Il cordoglio di Papa Francesco - E sull'attentato Papa Francesco è intervenuto all'Angelus esprimendo "grande dolore per i numerosi morti. Dolore perché gli attentatori hanno colpito persone inermi che manifestavano per la pace. Prego per quel caro Paese e chiedo al Signore di confortare i familiari dei defunti". "Prego - ha continuato il Santo Padre davanti ai fedeli - perché vengano accolte le anime di tutte le vittime cadute". E ha aggiunto: "Facciamo una preghiera in silenzio, tutti insieme", restando poi per alcuni istanti in silenzioso raccoglimento insieme alle migliaia di persone riunite in Piazza San Pietro.



Oltre 500 i feriti, 65 gravi - Sono 508 i feriti a seguito delle due esplosioni, secondo quanto riferisce il centro di coordinamento del governo, e 65 tra loro sono in gravi condizioni.



Media: tra le vittime identificato un kamikaze - Sembra sia stato individuato dalle autorità turche tra le vittime uno dei due sospetti kamikaze che, secondo il governo, avrebbero compiuto l'attentato. Lo riferisce il quotidiano filo-governativo Yeni Safak. In base a questa ricostruzione si tratterebbe di un uomo tra i 20 e i 25 anni, rintracciato grazie a frammenti di impronte digitali trovate sui resti di uno degli ordigni. Secondo il giornale, il test del Dna dovrebbe permettere di risalire all'identità del presunto kamikaze.



"Nessun rinvio delle elezioni" - Quanto all'ipotesi di rinviare le elezioni anticipate, mentre migliaia scendono in piazza contro l'esecutivo, interviene un membro del governo turco, citato in forma anonima dal quotidiano Bugun, che dice: "Posticipare le elezioni come conseguenza dell'attacco non è un'opzione sul tavolo. Le elezioni si svolgeranno come previsto il primo novembre". E aggiunge: "A causa dei rischi crescenti, la sicurezza nelle manifestazioni elettorali, che è già stata aumentata, sarà rinforzata ulteriormente. Le elezioni si svolgeranno in condizioni sicure".



Raid nel sud-est contro il Pkk - L'aviazione turca ha bombardato intanto la scorsa notte postazioni del Pkk nel sud-est del Paese e in nord Iraq, uccidendo 49 membri della guerriglia curda, come riferisce l'esercito di Ankara. A essere state colpite sono in particolare le aree di Metina e Zap, nell'Iraq settentrionale. I raid sono stati condotti nonostante il cessate il fuoco proclamato dal Pkk fino al voto anticipato del primo novembre in Turchia.