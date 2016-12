Ankara, arrestati due giornalisti

Un tribunale di Istanbul ha ordinato l'arresto in attesa di giudizio per Can Dundar, direttore del quotidiano di opposizione laica Cumhuriyet, e Erdem Gul, capo della redazione di Ankara del giornale, per uno scoop in cui rivelarono un presunto passaggio di camion carichi di armi dalla Turchia alla Siria. I due reporter sono accusati di "spionaggio politico e militare" e "rivelazione di informazioni riservate".