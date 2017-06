Albania, seggi aperti: si vota per scegliere i nuovi deputati

Seggi aperti in Albania per le elezioni legislative: gli elettori hanno cominciato a votare stamattina alle 7 e potranno farlo fino alle 19 di stasera, per scegliere 140 deputati che resteranno in carica per i prossimi quattro anni. Le operazioni di voto saranno monitorate da 3.000 osservatori, di cui 300 stranieri. L'Albania si presenta al voto per le legislative con in testa l'obiettivo di avvicinarsi all'Unione europea