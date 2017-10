Alaska, cani da slitta positivi al doping

I controlli - I test sulla muta di cani sono stati effettuati sei ore dopo l’estenuante corsa e hanno rivelato che il farmaco è stato somministrato entro le 15 ore precedenti. I controlli antidoping casuali, sia pre-gara sia lungo la corsa, sono stati introdotti nel 1994. Solo questo mese, tuttavia, il regolamento è stato rivisto per considerare i conduttori responsabili per i cani fuori regola, mentre prima erano i giudici a dover fornire la prova che un pilota avesse inteso somministrare le sostanze proibite.



Le parole degli organizzatori - Aaron Burmeister, membro del consiglio di Iditarod e anch’egli pilota di slitte, è apparso preoccupato: "Non è una buona situazione. Spero che potremo gettare una luce positiva sull’evento e che il conducente faccia un passo avanti". Burmeister si è anche detto scettico a proposito della teoria secondo cui i cani sarebbero stati drogati da un altro concorrente: "Come pilota mi chiedo perché i concorrenti dovrebbero dare ad un loro concorrente un farmaco che aumenta le prestazioni? Spero solo che la gente guardi la situazione nel suo complesso e capisca che i conducenti delle slitte non dopano i loro cani. E' un incidente isolato".