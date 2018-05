Alabama, era già tutto pronto per espiantargli gli organi: 13enne si risveglia

I genitori avevano già autorizzato l'espianto degli organi. Ma Trenton MkKinley, un 13enne dell'Alabama, ora parla e cammina. Era stato ricoverato dopo un gravissimo incidente: era caduto da una roulotte, che si era capovolta e l'aveva colpito alla testa. Le fratture erano molto serie e, nonostante gli interventi chirurgici, per i medici non c'erano più speranze. Secondo la famiglia, solo Dio poteva salvarlo. Adesso per tutti è "Miracle boy".

Non c'erano più speranzeTrenton stava viaggiando sulla roulotte trainata dalla macchina dei suoi genitori. Le dinamiche non sono del tutto chiare, ma il caravan si è capovolto e il ragazzino è stato sbalzato fuori e poi colpito alla testa dal mezzo. Arrivato in ospedale con sette gravi fratture al cranio, è stato sottoposto a più di un intervento chirurgico, che gli hanno procurato il malfunzionamento dei reni e vari arresti cardiaci. I medici hanno così dovuto dire alla famiglia che non c'erano più speranze. Così i genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi, che avrebbero dovuto essere trapiantati a cinque bambini. "Abbiamo detto di sì, anche perché questo obbligava l'ospedale a tenere in vita Trenton, almeno finché i suoi organi non sarebbero stati pronti per l'espianto".