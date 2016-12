Al Qaeda-Isis, prove di alleanza: "Uniti nella lotta contro Russia e Occidente"

Non è la prima volta che Al Zawahri si mostra interessato a unire le forze con lo Stato islamico. Ma i rapporti tra le due organizzazioni terroristiche non sono mai stati idilliaci. Circa un mese fa lo stesso numero uno di Al Qaeda aveva bollato l'Isis come "illegittimo", pur riconoscendo l'opportunità di una collaborazione in Siria e Iraq contro amici comuni.



In questo nuovo messaggio appare invece particolarmente deciso a stringere un patto: "Americani, russi, iraniani, alawiti e hezbollah stanno coordinando la loro guerra contro di noi, e noi non siamo capaci di sospendere le nostre lotte interne per unirci contro di loro?", ha detto Al Zawahri lanciando poi un vero e proprio appello ai suoi "fratelli mujahedeen di tutti i luoghi e di tutti i gruppi a fronteggiare l'aggressione di America, Russia e Europa restando uniti dal Turkestan al Marocco".



Non è chiaro quando il leader di Al Qaeda abbia registrato questo messaggio, ma il riferimento alla Russia fa pensare che si tratti di un momento successivo all'inizio dei raid di Mosca in Siria.