Al Qaeda contro gli Usa: "Lo Porto convertito all'Islam" La famiglia: non c'è rispetto nemmeno da morto

Giovanni Lo Porto, il 39enne cooperante italiano rapito in Pakistan dai talebani e ucciso da un drone americano nel 2012 in un'operazione antiterrorismo, è "un fratello martirizzato". Lo afferma nell'ultimo video-proclama diffuso su canali Web vicini ad Al Qaeda, il leader della cellula jihadista fondata da Bin Laden, Ayman al-Zawahiri. Ma l'affermazione è tutta da verificare: nessuna controprova, nessuno può dire se e come la presunta conversione sia maturata.

Nel filmato, in cui l'italiano compare vestito di nero, c'è un monito a Washington in cui si afferma che "gli americani non hanno ucciso né l'ebreo Weinstein (l'altro ostaggio nelle mani dei talebani con il siciliano, ndr) né l'ateo Lo Porto". E' l'ennesima provocazione di Al Qaeda? Probabilmente sì, un proclama che non guarda in faccia a niente e nessuno.

La famiglia di Lo Porto senza parole: "Non c'è rispetto per questo ragazzo nemmeno da morto. Vergognatevene"