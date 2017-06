Un' autobomba è esplosa a Kabul , nella zona diplomatica della capitale afghana, provocando almeno 90 morti e 400 feriti. L'attacco, rivendicato dall'Isis, è avvenuto nel quartiere di Wazir Akbar Khan, vicino a diverse ambasciate e non lontano dal palazzo presidenziale. Danni anche all'ospedale di Emergency. L'esplosione è stata così violenta che ha distrutto oltre 30 vetture e ha mandato in frantumi i vetri degli edifici circostanti.

Autobomba fa una strage a Kabul 1 di 12 Ansa Ansa Autobomba fa una strage a Kabul 2 di 12 Ansa Ansa Autobomba fa una strage a Kabul 3 di 12 Ansa Ansa Autobomba fa una strage a Kabul 4 di 12 Ansa Ansa Autobomba fa una strage a Kabul 5 di 12 Ansa Ansa Autobomba fa una strage a Kabul 6 di 12 Ansa Ansa Autobomba fa una strage a Kabul 7 di 12 Ansa Ansa Autobomba fa una strage a Kabul 8 di 12 Ansa Ansa Autobomba fa una strage a Kabul 9 di 12 Ansa Ansa Autobomba fa una strage a Kabul 10 di 12 Ansa Ansa Autobomba fa una strage a Kabul 11 di 12 Ansa Ansa Autobomba fa una strage a Kabul 12 di 12 Ansa Ansa Autobomba fa una strage a Kabul leggi dopo slideshow ingrandisci

Quasi tutte le vittime sono civili. Il coordinatore del governo, Abdullah Abdullah, ha sostenuto in un tweet che "quelli che ci uccidono nel mese sacro del Ramadan non meritano appelli alla pace, ma devono solo essere distrutti ed estirpati". Nell'esplosione sono rimasti feriti anche alcuni dipendenti dell'ambasciata tedesca, mentre un addetto alla sicurezza afghano e un autista della Bbc sono rimasti uccisi. Quattro reporter dell'emittente sono invece rimasti feriti, ma non sono in pericolo di vita.



L'attacco ha danneggiato, oltre all'ambasciata tedesca, anche quella iraniana. I media locali hanno precisato che risultano inoltre devastate le sedi della Azizi Bank, della compagnia telefonica Roshan e l'hotel Kabul Star. Intanto gli inquirenti osservano che gli attentatori hanno utilizzato un quantitativo enorme di esplosivo, tanto da far pensare a qualcosa di un progetto killer più ampio rispetto a un'autobomba.