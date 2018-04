Afghanistan, attacco suicida a Kabul: decine di morti e feriti | Isis rivendica

Almeno 57 persone sono morte e 119 sono rimaste ferite in un attentato suicida a Kabul , in Afghanistan. Un kamikaze si è fatto esplodere tra la folla riunita fuori da un centro per la registrazione elettorale nella parte occidentale della città. L'attacco è stato rivendicato dall'Isis . Tutte le vittime sono civili e tra di loro ci sono donne e bambini.

Afghanistan, attentato kamikaze a Kabul: lʼIsis rivendica Ansa 1 di 6 Ansa 2 di 6 Ansa 3 di 6 Ansa 4 di 6 Ansa 5 di 6 Ansa 6 di 6

L'attacco è avvenuto in un quartiere fortemente sciita. Il Paese il 14 aprile ha iniziato a registrare gli elettori per le elezioni legislative previste per ottobre. Gravi i problemi di sicurezza per i cittadini. Una folla arrabbiata ha urlato "morte al governo" e "morte ai talebani". Un testimone ha detto alla tv afgana Tolo: "Ora sappiamo che il governo non è in grado di proteggerci: dobbiamo armarci e proteggerci da soli".



I talebani afghani hanno negato qualsiasi loro coinvolgimento nell'attacco: in un tweet il portavoce dell'Emnirato islamico dell'Afghanmistan, Zabihullah Mujahid, ha assicurato che "i talebani non hanno nulla a che fare con l'esplosione avvenuta nella capitale".