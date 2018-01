Afghanistan, attaccata la sede di Save The Children a Jalalabad Ansa 1 di 4 Ansa 2 di 4 Ansa 3 di 4 Twitter 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La tv Tolo ha precisato che l'attacco è avvenuto intorno alle 9 locali (le 5,30 italiane) e, citando il portavoce del governo provinciale Attaullah Khoghyani, ha aggiunto che c'è stato uno scontro a fuoco fra i militanti e le forze di sicurezza. Testimoni hanno riferito di scene di panico nella zona e della fuga degli alunni di una scuola privata che si trova vicino alla sede di Save The Children.



"Ho avvertito un'enorme esplosione, simile a un'autobomba. Noi ci siamo messi al riparo e ho visto un uomo armato di un rpg (lanciarazzi) sparare contro l'ingresso principale per entrare nel compound", ha raccontato un testimone in ospedale, Mohammad Amin, che è scappato saltando da una finestra e si è ferito a una gamba.



Uccisi tre terroristi - Tre dei cinque membri del commando sono stati uccisi dalle forze speciali. Lo ha reso noto via Twitter Yousuf Saha, capo ufficio stampa dell'ex presidente Hamid Karzai. Secondo questa fonte altri due militanti si sono trincerati nel terzo piano dell'edificio dove è bloccato un numero imprecisato di dipendenti dell'organizzazione.



Save The Children sospende le attività in Afghanistan - L'organizzazione ha dichiarato di essere "devastata dalla notizia dell'attacco del nostro ufficio di Jalalabad in Afghanistan". In un breve tweet, l'ong aggiunge che "la nostra principale preoccupazione riguarda l'incolumità e la sicurezza del nostro staff". Tutte le attività nel Paese sono state sospese.