Aereo malese: individuata fusoliera in mare

10:12 - Le autorità indonesiane credono di aver localizzato in fondo al mare la fusoliera dell'aereo Air Asia, ma non è ancora chiaro se l'Airbus precipitato nel mar di Giava sia spezzato o ancora un tutt'uno. Lo ha riferito un ufficiale dell'Agenzia nazionale di ricerca e salvataggio. In precedenze le ricerche erano state momentaneamente sospese per il maltempo sulla zona.

Sono sette i corpi dei passeggeri del volo Air Asia QZ8501 finora recuperati dopo la scoperta, martedì, dei primi detriti appartenenti all'aereo sparito domenica scorsa mentre sorvolava il Mar di Giava. Lo hanno riferito questa mattina media indonesiani, precisando che le ricerche procedono estremamente a rilento a causa del maltempo.



Secondo le prime ricostruzioni, una delle vittime aveva addosso il giubbotto di salvataggio, mentre un'altra era un'assistente di volo riconoscibile dall'uniforme rossa dei dipendenti della compagnia aerea. L'aereo era partito da Surabaya (Indonesia) con 162 persone a bordo, con destinazione Singapore. A parte sette persone di diversa nazionalità, tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio erano indonesiani.