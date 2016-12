Addio a scienze, matematica e storia, cambia la scuola in Finlandia

22:31 - Sempre ai primi posti al mondo per il suo sistema scolastico, la Finlandia ha deciso di rivoluzionare l'istruzione e dire addio alle classiche materie di studio. Niente più scienze, matematica e storia. Gli studenti finlandesi studieranno per "argomenti". come l'Unione Europea che comprende economia, politica, lingue, storia e geografia. La speranza degli ideatori della riforma è che sia estesa a tutto il Paese entro il 2020.

L'esperimento è partito a Helsinki, ma solo per i ragazzi dai 16 anni in su. L'obiettivo, spiegano gli ideatori del programma, è fare in modo che nessuno studente in Finlandia si chieda: "Perché devo studiare questa materia? Qual è il punto?". Ma molti insegnanti si oppongono alla riforma perché non vogliono rinunciare alle loro competenze specifiche in nome di quello che i promotori della rivoluzione chiamano "co-insegnamento".