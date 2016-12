Usa, va in ospedale per una circoncisione e gli amputano il pene

08:36 - Doveva essere una semplice operazione di routine: una banale circoncisione. Ma non per Johnny Lee Banks Jr. di Birmingham, in Alabama, che uscito dall'ospedale al posto che con un taglietto si è trovato con il pene amputato. Un errore pazzesco che, adesso, il Princeton Baptist Medical Center dovrà pagare. La struttura e tutta l'equipe di urologia sono stati denunciati dall'uomo. Adesso bisognerà vedere che tipo di risarcimento deciderà il giudice. Intanto, Johnny Lee Banks Jr. soffre per un pene amputato e i dolori causati dall'errore ospedaliero. Senza dimenticare la moglie dell'uomo, ovviamente parte lesa anche lei.