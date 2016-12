Usa, torturano e uccidono una tartaruga: arrestate due adolescenti

10:24 - Due ragazze di 15 e 18 anni, entrambe di Orange Park in Florida, sono state arrestate per maltrattamenti di animali, dopo aver postato su Facebook un video in cui si vedevano dar fuoco a una tartaruga. Nel video, ora rimosso dal social network, si sentivano le due ridere divertite mentre l'animale moriva. L'indagine partita dopo lo sdegno suscitato in Rete dalle immagini.