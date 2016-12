Usa: scoprono al college di essere sorelle, figlie dello stesso donatore

09:10 - Un sorriso solare e capelli ricci, castani. Stessi gusti nel vestirsi e una passione per il teatro. Credevano di aver trovato, al college, l'amica del cuore. E, invece, hanno scoperto di essere sorelle. Emily Nappi, 18 anni, e Mikayla Stern-Ellis, 19 anni, sono figlie dello stesso padre, donatore colombiano. Si sono conosciute alla Tulane University di New Orleans e hanno scoperto che, nelle loro vene, scorre lo stesso sangue.

"Un filo invisibile collega chi è destinato a incontrarsi, al di là del tempo, dello spazio e delle circostanze". Mikayla rivela così al mondo, dal proprio profilo Facebook, l'incredibile scoperta.



E' suo o, meglio, di sua madre Heidi, il merito del ricongiungimento: tornata a casa per la pausa invernale, Mikayla le racconta di aver conosciuto Emily e le mostra una sua foto. La donna si rende subito conto dell'incredibile somiglianza e le dice di chiedere all'amica il codice del padre biologico. Scopre così che è lo stesso numero impresso sui suoi documenti.



Sul social network Mikayla e Emily si mostrano in uno scatto gioiose come mai, abbracciate e sorridenti, strette in due maglioni dall'identica trama. Il ritratto della felicità.