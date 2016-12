27 agosto 2014 Usa, bimba uccide il suo istruttore di armi:

17:36 - Una bimba di 9 anni ha sparato con una mitraglietta, uccidendo per sbaglio il suo istruttore di armi mentre le stava mostrando l'utilizzo dell'Uzi automatica. La tragica vicenda è accaduta nella località di Lake Havasu City, in Arizona. La vittima, Charles Vacca, 35 anni, era in piedi vicino alla bambina nel poligono di tiro a White Hills, quando la piccola ha premuto il grilletto e per il rinculo l'arma lo ha colpito alla testa.