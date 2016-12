Ucraina, Poroshenko scioglie il Parlamento: si andrà a nuove elezioni

23:59 - Il presidente ucraino, Petro Poroshenko, ha deciso di sciogliere la Rada, il Parlamento del Paese, per poter indire nuove elezioni. Lo riferisce in un tweet il capo ufficio stampa presidenziale, Sviatoslav Tsegolko. Proprio Tsegolko ha accusato la maggioranza in carica di aver approvato in passato "leggi dittatoriali" e di non avere quindi legittimità di fronte al popolo. Di quelle leggi, ha avvertito, i deputati uscenti dovranno "rispondere".

I deputati contro cui si scaglia Tsegolko sono in particolare quelli della maggioranza che nei mesi scorsi hanno in buona parte cambiato bandiera dando sostegno alle nuove autorità "filo-occidentali" salite al potere con la rivolta di Maidan, ma che in origine erano stati eletti con prevalenza di sostenitori del deposto presidente "filo-russo" Viktor Ianukovich.



Elezioni fissate il 26 ottobre - Poroshenko ha quindi fissato per il 26 ottobre la convocazione di nuove elezioni politiche. Lo si legge in un lungo messaggio dello stesso Poroshenko, riportato dall'agenzia ucraina Unian, nel quale fra l'altro il presidente afferma che un nuovo parlamento è necessario al Paese per "uscire dalla guerra" - che contrappone le forze governative ai ribelli delle regioni dell'est russofono - e per accelerare il cammino d'integrazione nell'Ue.