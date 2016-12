Ucraina, Obama esclude invio truppe Mosca: cambiamo posizione sull'Iran

In un clima sempre più da guerra fredda, lo scontro sulla situazione in Ucraina è tra Washington e Mosca. Se Obama esclude un intervento militare nel Paese (ma apre a un inasprimento delle sanzioni), la Russia minaccia di cambiare posizione nei negoziati sul nucleare in Iran. Intanto l'Ucraina, che ha deciso di uscire dalla Csi, lancia un ultimatum ai separatisti per ottenere la liberazione di un proprio alto ufficiale arrestato nelle ultime ore.

00:34 Obama: "Intervento Putin mostra debolezza"

Aggredendo la Crimea, il presidente Vladimir Putin, ha agito "spinto da posizioni di debolezza, non di forza". Lo ha detto Barack Obama sottolineando che il presidente russo non si trova "a suo agio" con i Paesi pronti ad allentare i loro legami con il Cremlino a favore di una maggiore libertà di fare intese con l'Occidente.

22:43 Mosca alla Crimea: "Rilasciate ufficiale ucraino"

Il ministro della Difesa della Russia, Serghiei Shoigu, ha lanciato un appello ai "dirigenti della Repubblica di Crimea" perché rilascino il comandante della marina ucraina, Serghiei Gaiduk, arrestato nel corso della giornata. Lo scrive l'agenzia russa Interfax.

22:33 Obama: "Escludo intervento militare"

Il presidente americano Barack Obama ha escluso un "intervento militare" dagli Stati Uniti in Ucraina, dicendo che impegnarsi militarmente contro la Russia "non sarebbe appropriato".

21:51 Cina: "Serve soluzione politica"

La Cina sostiene l'importanza del "rispetto dell'integrità territoriale, dell'unità e della sovranità dell'Ucraina". Lo ha detto l'ambasciatore di Pechino all'Onu, Liu Jievy, sottolineando la necessità di una soluzione politica alla crisi.

21:27 Usa: "Pronti a nuove azioni contro la Russia"

"Siamo pronti a intraprendere nuove azioni se la provocazione della Russia in Ucraina proseguirà": lo ha detto l'ambasciatrice Usa all'Onu, Samantha Power, nel corso della riunione del Consiglio di Sicurezza. Per Power "se c'è un momento in cui essere preoccupati per la situazione dei diritti umani in Crimea, quello è adesso".

20:38 Mosca minaccia di rivedere la sua posizione sull'Iran

La Russia potrebbe rivedere la sua posizione sui negoziati sul nucleare in risposta alle sanzioni imposte da Usa e Ue a Mosca per la crisi ucraina. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo e capo negoziatore sul nucleare iraniano, Serhei Ryabkov, citato dall'agenzia Interfax.

20:34 Usa valutano invio truppe nei Paesi baltici

Gli Stati Uniti potrebbero inviare delle truppe nei Paesi baltici per rassicurare le ex repubbliche sovietiche, preoccupate dall'annessione della Crimea alla Russia. Lo ha dichiarato il vicepresidente americano, Joe Biden, a Vilnius in una conferenza stampa con la presidente lituana, Dalia Gribauskaite, e l'omologo lettone, Andris Berzins.

20:01 Rasmussen: crisi Crimea più grande minaccia dopo "guerra fredda"

Quella della Crimea "è la minaccia più grave alla sicurezza e la stabilità dell'Europa dai tempi della Guerra Fredda". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, intervenendo a Washington ad un convegno.

19:16 Ucraina: Crimea sia demilitarizzata

L'Ucraina ha intenzione di chiedere alle Nazioni Unite che la Crimea diventi "zona demilitarizzata". Lo ha annunciato il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza ucraino Andrii Parubii.

19:15 Casa Bianca condanna la Russia

"Gli Stati Uniti condannano quello che sta facendo la Russia per prendere il controllo delle basi militari ucraine, azioni con cui si sta creando una situazione pericolosa": lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney.

18:42 Ucraina lascia la Csi

L'Ucraina ha deciso di uscire dalla Csi, la comunità di Stati indipendenti nata dalle ceneri dell'Urss, esclusi i Paesi baltici e la Georgia (che ne è uscita dopo la guerra con Mosca nel 2008). Lo fa sapere l'agenzia Interfax.

17:52 Ultimatum Kiev per liberare comandante flotta

Il presidente ucraino Oleksandr Turcinov ha dato tre ore di tempo alle autorità separatiste della Crimea per liberare il comandante della Marina militare ucraina Serghii Gaiduk, catturato oggi, minacciando altrimenti "misure adeguate". Lo fa sapere l'agenzia Interfax.

11:11 Ue: "Incontro Van Rompuy-Putin? Russia fa disinformazione"

"Disinformazione" della Russia. E' l'accusa che circola a Bruxelles dopo l'annuncio fatto circolare ieri da Mosca di un incontro che si sarebbe dovuto tenere oggi tra il presidente Ue Herman Van Rompuy e il presidente russo Vladimir Putin. La visita "era un'opzione sul tavolo che però non era mai stata confermata", spiegano fonti diplomatiche.

10:51 Ban Ki-moon a Mosca

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-Moon, è atteso domani a Mosca, dove potrebbe incontrare Putin. Lo riferisce una non meglio precisata fonte a Mosca citata da Interfax.

10:35 Il premier ucraino invia il suo vice in Crimea

Il premier ucraino, Arseni Iatseniuk, ha deciso di inviare immediatamente il suo primo vice, Vitali Iarema, e il ministro della Difesa, Igor Teniukh, in Crimea per "prevenire un'escalation del conflitto e la sua trasformazione in un conflitto militare".