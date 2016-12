26 agosto 2014 Tregua tra Hamas e Israele: "Durerà" Tel Aviv cessa attacchi, festa a Gaza Cessate il fuoco in vigore dopo più di un mese un mese di guerra. Decisiva la mediazione dell'Egitto: "Intesa su apertura valichi e aiuti" Tweet google 0 Invia ad un amico

21:19 - Israeliani e palestinesi hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra scoppiata a Gaza più di un mese fa. Tel Aviv e Hamas hanno accettato la proposta egiziana di cessate il fuoco, come hanno confermato sia il presidente dall'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, sia Il Cairo. L'esercito israeliano ha avuto ordine di fermare gli attacchi. La tregua è scattata alle 19 ora locale, le 18 in Italia. Hamas canta vittoria e a Gaza si festeggia.

Il Cairo: "Intesa su valichi e aiuti" - L'iniziativa egiziana per un cessate il fuoco a Gaza, accettata da israeliani e palestinesi, "prevede l'apertura dei valichi della Striscia per consentire l'accesso degli aiuti e dei materiali per la ricostruzione". Lo afferma una fonte qualificata egiziana. "Altre questioni verranno discusse in altri negoziati entro un mese".



Era stato il leader di Hamas ad annunciare l'ormai imminente tregua: "Siamo vicini a un accordo duraturo, in linea con le richieste del nostro popolo, per un cessate il fuoco", aveva detto Ismail Haniyeh poco prima dell'annuncio ufficiale di Abu Mazen.



Per il presidente dell'Anp, l'obiettivo della tregua è di venire incontro alle necessità di Gaza e di consentire la sua ricostruzione.



Il sì di Israele - I ministri del Gabinetto di sicurezza israeliano sono stati informati che Israele ha accettato la proposta egiziana per una tregua a Gaza. Lo anticipa Haaretz citando un'alta fonte israeliana. Ancora manca un annuncio ufficiale da parte del governo di Netanyahu.



Tregua scattata alle 18 ora italiana - Il raggiungimento di una tregua con Israele "è il frutto degli sforzi e della resistenza del popolo" palestinese, ha sottolineato il capo negoziatore di Hamas a Il Cairo, Moussa Abu Marzouk, alle tv locali. Tregua in vigore dalle 19 locali, le 18 in Italia.



Israeliano ucciso poco prima del cessate il fuoco - Un cittadino israeliano è stato ucciso nel Neghev occidentale dall'esplosione di un mortaio o di un razzo sparati da Gaza. Lo riferisce la televisione Canale 10. Sul posto ci sono anche diversi feriti.