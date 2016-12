9 settembre 2014 Suore uccise in Burundi, preso il killer

12:36 - L'assassino di Olga Raschietti, Lucia Pulici e Bernardetta Boggian, le tre suore italiane uccise in Burundi, è stato arrestato. Si chiama Christian Claude Butoyi e ha 33 anni. Lo riferisce la polizia locale precisando che ha confessato il delitto. L'uomo fermato aveva con sé il cellulare di una delle suore assassinate e la chiave del convento. Il killer, dopo i primi due delitti, è tornato nella notte in convento per uccidere la terza religiosa.

L'uomo avrebbe ucciso le tre missionarie italiane convinto che il loro convento sia stato costruito su un terreno che apparteneva ai suoi genitori. La polizia ha inoltre ribadito che le tre sarebbero state violentate. A denunciare l'uomo è stata una persona a cui aveva venduto il telefonino di una delle suore.



Il presunto assassino, presentato alla stampa dalla polizia, ha l'aria giovane e non ha detto una parola. Ma secondo il portavoce della polizia, ha ammesso i fatti senza difficoltà spiegando: "Le ho violentate e poi le ho uccise", perché "si tratta di stranieri che occupano la (mia) proprietà".



Sempre secondo il corrispondente di Rfi, Esdras Ndukumana, le spiegazioni della polizia non hanno convinto i giornalisti presenti, non essendo chiaro in particolare se ha avuto complici, un'ipotesi ritenuta probabile.



Butoyi ha passato gran parte della sua vita in Congo ed è tornato in Burundi solo 8 anni fa, più o meno quando le suore sono giunte nel Paese. Non è chiaro infine come abbia potuto introdursi nel convento, ammazzare la terza suora e ripartire senza essere intercettato, nonostante le presenza di poliziotti sul posto, dopo l'uccisione delle due prime religiose.



Le tre suore uccise in due momenti diversi - Suor Lucia Pulici e suor Olga Raschietti, di 75 e 83 anni, sono state massacrate domenica pomeriggio nel loro convento alla periferia di Bujumbura, la capitale del Paese. L'assassino le ha sgozzate e poi si è accanito sul cadavere di una di loro colpendone ripetutamente il viso con una pietra. La terza vittima, suor Bernardetta Boggian, di 79 anni, è stata invece uccisa nella notte tra domenica e lunedì, dopo che, una volta scoperti i cadaveri delle due consorelle, aveva comunque deciso di restare nella struttura.