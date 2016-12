Spiare sotto la gonna? Negli Usa non è reato se la donna ha le mutandine

15:52 - Il Massachusetts legalizza “l'upskirting”, la pratica voyeuristica dello scattare foto sotto le gonne. Lo ha stabilito con una sentenza, che fa molto discutere, l'Alta Corte dello stato americano, che ha ribaltato una precedente legge che l'aveva giudicata fuorilegge. Secondo la nuova sentenza le foto sono legali solo nel caso in cui le donne indossino le mutandine. Con la nuova norma è già stato assolto un uomo.

Un coro di sdegno si è levato nello stato progressista, a partire dalla classe politica. "La decisione dell'Alta corte è contraria allo spirito della legge precedente" ha tuonato lo speaker della camera del Massachusetts. Ma è sui social network che i cittadini hanno manifestato tutto il loro disappunto per la marcia indietro dell'Alta Corte. "Le violenze nei confronti delle donne non sono solamente fisiche. L'upskirting è una violazione disgustosa che purtroppo ha appena ricevuto semaforo verde dall'Alta corte" il commento su Twitter di una donna.



Un'altra donna ha postato un avvertimento per gli amanti dell'"upskirting”: "Francamente non voglio essere nei panni di quello sventurato che magari proverà a farmi una foto sotto la gonna. Legale o no, nessuno lo proteggerà da un sano cazzotto".



Intanto la nuova legge ha già assolto un uomo, che era finito sotto processo per aver scattato foto senza autorizzazione sotto le gonna di una donna che era sopra una cabina.