6 agosto 2014 Spazio, dopo un viaggio di 10 anni

la sonda Rosetta raggiunge la cometa L'incontro ravvicinato con il corpo celeste permetterà di svelare molti segreti sul cosmo infinito che ci circonda: a novembre, quando sarà a 4 metri dalla superficie, farà scendere sul suolo il lander Philae Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:14 - La sonda Rosetta dell'Agenzia spaziale europea (Esa) è arrivata finalmente alla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko dopo un viaggio di dieci anni attraverso il Sistema solare. L'incontro con il corpo celeste permetterà di svelare molti segreti sul cosmo che ci circonda.

La sonda è in orbita intorno alla cometa, con traiettorie triangolari che la porteranno ad avvicinarsi alla cometa finché in novembre sarà a circa 4 metri. Quindi rilascerà sul nucleo il lander Philae, che preleverà campioni con un trapano italiano. Seguita dal centro di controllo dell'Esa in Germania, a Darmstadt, la missione è fra i maggiori successi dello spazio europeo. E' un successo anche per l'Italia, che vi partecipa con l'Agenzia Spaziale Italiana e con l'industria Thales Alenia Space.