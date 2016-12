13 giugno 2014 Sisi agli egiziani: "Pochi soldi, pedalate" Il governo supporta l'acquisto della benzina con sussidi che rischiano di zavorrare l'economia e il presidente invita al risparmio con l'uso della bici Tweet google 0 Invia ad un amico

18:55 - Come Matteo Renzi, anche il neo presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi va in bici. Ma l'omologo africano non lo fa per fare attività fisica né per finalità ambientali, bensì perché vuol far capire ai suoi connazionali che i sussidi pubblici che calmierano i prezzi dei carburanti sono insostenibili per il governo.

In bici per risparmiare - Sisi si è fatto riprendere da fotografi e cameramen mentre pedalava in un raduno ciclistico amatoriale di 20 km nei pressi dell'aeroporto.



Ma la dimostrazione pratica è arrivata dopo un discorso in cui ha detto: "Se guidi un'auto paghi circa quattro sterline egiziane ogni 20-25 chilometri e l'Egitto paga otto sterline: ciò significa che se camminassi e usassi un mezzo come questo in un giorno daresti all'Egitto 16 sterline".



Il Paese, con scarse risorse energetiche, ha un sistema di sussidi tra i più generosi al mondo: il calmieramento dei prezzi assorbe circa il 25% del bilancio e per otto decimi interviene sull'energia (soprattutto il gasolio da autotrazione ma anche sulla benzina per le auto private).