02:00 - I ribelli siriani hanno respinto la proclamazione da parte dei jihadisti dell'Isis di un califfato islamico a cavallo tra Siria e Iraq. "Consideriamo l'annuncio - hanno dichiarato le principali fazioni della ribellione siriana - nullo e non avvenuto, legalmente e logicamente". A Baghdad, intanto, la Casa Bianca ha deciso di inviare 200 soldati in più per rafforzare la sicurezza dell'ambasciata americana in Iraq.