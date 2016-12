11 settembre 2014 Ragazzo australiano si risveglia dal coma e parla fluentemente il cinese mandarino La storia di Ben ha lasciato stupefatti anche i medici. Ora il 22enne sfrutterà l'improvvisa dote trasferendosi a Shanghai per studiare economia all'università Tweet google 0 Invia ad un amico

08:39 - La storia del 22enne australiano Ben McMahon ha dell'incredibile. Finito in coma in seguito a un terribile incidente d'auto, dopo due settimane si è risvegliato e ha iniziato a parlare fluentemente in cinese mandarino. I medici non sanno spiegare le ragioni: è vero infatti che Ben da piccolo aveva studiato le basi del cinese mandarino a scuola, ma non era mai stato in grado di parlarlo. Ora invece sfrutterà questa improvvisa dote trasferendosi a Shanghai per studiare economia all'università.

Ben è originario di Melbourne. Appena fuori dal coma era convinto di parlare nella sua lingua madre, l'inglese, che invece era stata completamente dimenticata. "Ci ho messo tre giorni per recuperare la mia padronanza con l'inglese", ha raccontato Ben in un'intervista su Channel Ten. Grazie a questa improvvisa conoscenza del cinese mandarino è riuscito persino ad ottenere un contratto in tv per condurre un programma sulla mediazione culturale tra Cina e Australia.