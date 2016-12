14:29 - Forse è soltanto la passione per cinema e teatro oppure chissà, pensava a un futuro da attore, subito dopo la conclusione della carriera agonistica. L'ultima accusa caduta su Oscar Pistorius, lascia ancora una volta perplessi sulla personalità del campione di Joannesburg. Il ragazzo avrebbe preso lezioni di recitazione per prepararsi al processo che lo vede alla sbarra, accusato dell'omicidio della fidanzata Reeva Steinkamp.

Ad affermarlo una giornalista sud africana, nata in Gran Bretagna, e che oggi vive negli Stati Uniti. Jani Allan ha scritto una lettera aperta all'atleta, usando parole pesantissime: lo definisce "falso eroe, che ha tradito la gente e deluso i suoi tifosi".



Secondo fonti che la Allan definisce molto attendibili, Pistorius sarebbe seguito da un famosissimo attore che lo affianca costantemente in questo periodo di udienze.



L'articolo, pubblicato dall'editorialista sul suo blog e ripreso dal Sunday People, è l'ennesima invettiva contro i comportamenti dell'atleta, ambigui e, secondo tanti, fasulli: "Oscar - scrive la giornalista - ti guardo mentre piangi e vomiti in aula e penso che rappresenti il peggio dei bianchi sudafricani che vivono esistenze esagerate nei loro costosissimi bunker".



Un attacco feroce che va ad alimentare quello che la madre di Reeva ha sempre sostenuto con toni più miti: "Non capisco quale sia il vero volto di Oscar - ripete la signora Steinkamp dal giorno in cui sua figlia è stata ammazzata - se sia addolorato o solo un grandissimo attore". Pistorius al momento tace. Tornerà a parlare in aula il 5 maggio, quando riprenderà il processo in cui rischia 25 anni di carcere.