Liceali rapite in Nigeria, solidarietà da Michelle Obama e sit-in in Sud Africa

20:24 - Si moltiplicano le manifestazioni di solidarietà nei confronti delle studentesse rapite in Nigeria col motto "Bring Back Our Girls". L'azione criminale, rivendicata da Boko Haram ha l'obiettivo di impedire alle donne di studiare. La stigmatizzazione dell'atto si sta diffondendo sui social network, hanno partecipato anche Anne Hathaway, Ryan Gosling, Cara Delevingne, Michelle Obama e Malala Yousafzai, giovane pakistana candidata al Nobel per la Pace. L'ultima dimostrazione per le ragazzine si è tenuta a Cape Town, in Sud Africa.