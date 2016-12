La Francia svolta a destra, alle comunali batosta per Hollande

12:41 - "E' una punizione severissima, che bisogna prendere molto sul serio". La dirigente del partito socialista francese, Segolene Royal, commenta i primi risultati del secondo turno delle amministrative francesi, che vedono il movimento del presidente, Francois Hollande, in difficoltà. Esulta il centrodestra: "E' una grande onda blu, la prima grande vittoria dell'Ump in un'elezione locale", dichiara Jean-Francois Copè, presidente del partito.

Le Pen: "Siamo il terzo grande partito" - Con tre nuove città già conquistate, "che saranno probabilmente sei", Marine Le Pen, leader del Fronte nazionale, ha dichiarato su France 2: "Da oggi siamo il terzo grande partito nel Paese". Il Front National di Marine Le Pen "realizza il miglior risultato di tutta la sua storia nelle elezioni municipali". Lo ha affermato il vice presidente del partito di estrema destra, Florian Philippot, soddisfatto nonostante non sia riuscito a diventare sindaco di Forbach, nel nordest del Paese.



Moscovici: "Sconfitta incontestabile per il governo" - Le elezioni municipali sono "incontestabilmente una sconfitta" per il partito socialista e il governo. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Pierre Moscovici.



Premier Ayrault ammette sconfitta del governo - Quella di stasera "è una sconfitta per il governo" e la responsabilità è "collettiva": lo ha detto il primo ministro francese, Jean-Marc Ayrault, aggiungendo di essere pronto ad assumersi tutta la propria parte. "Penso - ha detto in una dichiarazione dalla sede del governo - che non abbiamo abbastanza spiegato che l'azione di risanamento avviata dal 2012 era essenziale per il nostro Paese". Ayrault ha aggiunto che "la situazione delle nostre finanze pubbliche, delle imprese, e in particolare dell'industria, era particolarmente negativa ed esigeva molti sforzi se non volevamo che la politica della Francia fosse dettata dai mercati finanziari".



Lunedì il rimpasto di governo - Il ministro delegato all'Economia sociale e solidale, Benoit Hamon, ha dichiarato alla radio RTL che lunedì ci sarà un rimpasto nel governo di sinistra.