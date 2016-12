Proseguono i combattimenti nella Striscia di Gaza dove l'offensiva israeliana è giunta al 24esimo giorno. La pressione internazionale per un cessate il fuoco si fa sempre più forte ma l'esercito israeliano non intende fermarsi. L'Onu contro gli Usa: "Forniscono armi a Israele". E secondo la responsabile per gli affari umanitari delle Nazioni Unite, Valerie Amos, "oltre l'80% delle persone uccise finora a Gaza sono civili, di cui 251 bambini".

23:47 Usa: "Raggiunto accordo per un cessate il fuoco"

Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco umanitario di almeno 72 ore a Gaza a partire da venerdì. Lo afferma il Dipartimento di Stato americano. Gli Stati Uniti e l'Onu in un comunicato congiunto affermano di aver ricevuto assicurazioni da tutte le parti per un cessate il fuoco incondizionato durante il quale ci saranno trattative per una tregua più duratura.

21:44 L'Onu chiede pause umanitarie e cessate il fuoco

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha chiesto ad Israele e Hamas di accordarsi su delle "pause umanitarie" quotidiane per poter portare aiuti alla popolazione di Gaza. Inoltre è stato chiesto nuovamente di negoziare un cessate il fuoco immediato.

21:06 Kerry: "Gli Usa sperano ancora nel cessate il fuoco"

Il segretario di Stato americano, John Kerry, spiega che gli Usa sperano ancora in un cessate il fuoco a Gaza. Durante la sua visita in India, Kerry ha detto di essere in contatto telefonico stretto con i protagonisti in Medio Oriente per cercare di giungere alla fine della crisi tra Israele e Hamas. "Gli Stati Uniti - ha detto - sperano ancora che si possa ottenere e prima sarà, meglio sarà", ha aggiunto.

19:07 Usa: "Attacco a scuola indifendibile"

Il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest, ha detto: "Il bombardamento di edifici dell'Onu adibiti a rifugio è totalmente inaccettabile e indifendibile. Non abbiamo alcun elemento che contraddica la versione sull'incidente fornita dalle Nazioni Unite".

19:03 Scuola bombardata, Casa Bianca quasi certa su origine israeliana

Riguardo alla scuola bombardata a Gaza, dalla Casa Bianca fanno sapere che ci sono pochi dubbi sull'origine israeliana dei fuochi.

18:45 Erdogan contro Israele: "Stessi metodi di Hitler"

Il premier islamico turco Recep Tayyip Erdogan, vicino a Hamas, ha nuovamente attaccato con durezza Israele, paragonando l'operazione militare dello stato ebraico a Gaza a "quelle dei nazisti e di Hitler". In un comizio a Van per le prossime presidenziali, ha accusato: "Dov'è la differenza fra le operazioni israeliane a Gaza e quelle dei nazisti e di Hitler?" Poi ha aggiunto: "Quanto avviene a Gaza richiamo lo spirito perverso del male di Hitler. E' razzismo, è fascismo".

18:30 Esercito Israele: sotto moschea due tunnel e armi

Un filmato che mostra l'interno di una moschea di Gaza devastato dopo aspri combattimenti al suo interno è stato distribuito dal portavoce militare israeliano alla stampa estera. Secondo quanto da lui dichiarato, sotto quella moschea, la cui ubicazione non viene precisata, è stato trovato due giorni fa un ampio vano dove c'erano armi e le aperture di due tunnel di combattimento: uno profondo 14 metri mentre l'altro non è stato ancora esplorato.

18:00 Razzi Hamas su Kiryat Gat, un ferito grave

Hamas ha sparato da Gaza una salva di razzi verso la città di Kiryat Gat, nel Neghev. Il portavoce militare israeliano ha informato che tre razzi sono stati intercettati in volo e che un altro ha colpito un edificio. Una persona è rimasta ferita in modo grave.

17:54 Fonti palestinesi: "1.400 morti e 8.100 feriti"

Il bilancio aggiornato dei palestinesi colpiti dal fuoco israeliano a Gaza è di 1.400 morti e 8.100 feriti. Lo afferma la agenzia di stampa palestinese al-Ray, vicina a Hamas.

17:44 Israele avanza: 5 palestinesi uccisi

Avanzata delle forze terrestri israeliane: cinque palestinesi sono stati uccisi a Nusseirat e a Deir el-Balah, nel settore centrale della Striscia. Lo afferma la agenzia di stampa palestinese Maan.

17:14 Capo Unrwa: "Civili sull'orlo del baratro"

I civili a Gaza "sono sull'orlo di un precipizio": lo ha detto il capo dell'Unrwa (l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi), Pierre Krahenbuhl, intervenendo in videoconferenza alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza Onu. "Un cessate il fuoco immediato è necessario per salvare vite umane, ma non è sufficiente, si deve porre fine al blocco illegale di Gaza - ha aggiunto - la sicurezza e la pace nella regione non possono essere raggiunti mentre è in corso un'occupazione militare".

17:08 Sirene d'allarme a Tel Aviv, due esplosioni

Le sirene di allarme stanno risuonando in questo momento a Tel Aviv. Si sono udite due esplosioni dovute probabilmente ai razzi intercettati dall'Iron Dome.

17:07 Israele a Onu: "Basta difendere Hamas, sono terroristi"

"Hamas è responsabile di crimini di guerra e usa i civili come scudi umani". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano all'Onu respingendo duramente le critiche al suo Paese: "Basta con questa idea di Hamas che combatte per la libertà, è un'organizzazione terroristica", ha detto a margine della riunione del Consiglio di Sicurezza.

17:06 Due razzi intercettati su Ashkelon

Il sistema di difesa Iron Dome ha intercettato due missili lanciati da Gaza su Ashkelon nel sud di Israele. Nel pomeriggio di oggi le sirene di allarme sono risuonate varie volte per le raffiche di proiettili lanciati dalla Striscia verso le comunità a ridosso di Gaza.

16:42 Renzi: "Insistere sulla proposta egiziana"

"C'è un'unica carta che oggi va giocata, è la proposta egiziana" di cessate il fuoco, "su cui dobbiamo insistere e investire". Lo afferma il presidente del Consiglio Matteo Renzi alla direzione Pd.