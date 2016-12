00:06 - Il pugile Vitali Klitschko, uno dei leader dell'opposizione ucraina, ha detto di non escludere che possa scoppiare una guerra civile nel Paese se il governo non smetterà di ricorrere alla violenza come strumento per mettere fine alla crisi politica. Da quasi due mesi migliaia di manifestanti protestano contro il governo. Scontri tra polizia e manifestanti vanno avanti da più di sette ore nel centro di Kiev.