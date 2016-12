Israele: continua guerra ad HamasOnu si infuria per bombe su scuola

L'esercito israeliano continuerà i suoi attacchi ad Hamas e per la neutralizzazione dei tunnel. Questa la decisione presa dal gabinetto di sicurezza di Israele al termine di una riunione durata cinque ore. Intanto l'Onu redarguisce lo Stato ebraico per l'ennesimo attacco ad una scuola delle Nazioni Unite nel quale hanno perso la vita 23 persone.

21:57 Gaza, mercoledì uccisi 108 palestinesi

Nuova giornata di sangue a Gaza, dove mercoledì sono stati uccisi almeno 108 palestinesi. Dopo 23 giorni di offensiva israeliana, il bilancio complessivo sale a 1.359 morti e oltre 7.600 feriti. Lo rendono noto fonti locali. Oggi sono morti anche tre soldati israeliani, che vanno ad aggiungersi ai 53 uccisi fino a martedì.

21:45 Gaza, scuola Onu colpita tre volte

La scuola dell'Onu attaccata nella Striscia di Gaza è stata colpita almeno tre volte dall'artiglieria israeliana: è quanto emerge da una prima ricostruzione elaborata dall'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni unite che si occupa dei rifugiati palestinesi

20:13 Morta Shaima, nata da mamma deceduta

Non ce l'ha fatta Shaima, la piccola nata giorni fa poco dopo che la madre era morta in un bombardamento israeliano. La televisione israeliana Canale 2 riferisce che la piccola - che aveva rappresentato nella Striscia un flebile messaggio di speranza - è spirata nell'incubatrice. Secondo le prime informazioni, ancora non ufficiali, sarebbe stata vittima di un malfunzionamento di quella apparecchiatura medica dopo un'interruzione della corrente elettrica.

20:05 Onu: "Sono morti 249 bambini"

A Gaza "sono morte quasi 1.200 persone, tra cui 249 bambini", lo ha detto John Ging, direttore operativo dell'Ufficio Onu per gli affari umanitari (Ocha). Ging ha precisato che i feriti sono 6.233 e che sono state distrutte 5.750 case.

19:51 Ban Ki-Moon: "Vergognoso attaccare bimbi mentre dormono"

"Nulla è più vergognoso che attaccare dei bambini mentre dormono". Così il segretario Onu Ban Ki-moon commentando il bombardamento alla scuola a Gaza. Ban ha poi "condannato l'attacco nei termini più forti possibili" e ha ribadito: "Tutte le prove a disposizione indicano che ad attaccare è stata l'artiglieria israeliana".

19:46 Maan: "Sono 1.336 i palestinesi morti"

Il bilancio aggiornato dei palestinesi uccisi a Gaza dal fuoco israeliano è di 1.336 vittime. Lo afferma l'agenzia di stampa al-Ray, vicina a Hamas. I feriti sono oltre 7.200. L'agenzia Maan scrive che i morti di oggi sono stati settanta.

19:38 Casa Bianca: "Serve cessate il fuoco duraturo"

"Gli Stati Uniti sono molto preoccupati per l'uccisione di civili a Gaza e insistono per un cessate il fuoco duraturo e di lungo termine": lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Ben Rhodes, parlando alla Cnn.

19:16 Ban Ki-Moon: "Deve essere fatta giustizia"

Ban Ki-Moon ha tuonato: "Devono essere individuati i responsabili del riprovevole attacco alla scuola delle Nazioni Unite che ospitava migliaia di palestinesi e deve essere fatta giustizia".

19:02 Israele continuerà attacchi ad Hamas

L'esercito israeliano continuerà i suoi attacchi ad Hamas e per la neutralizzazione dei tunnel. Questa la decisione, secondo quanto riporta Haaretz, presa dal gabinetto di sicurezza di Israele al termine di una riunione durata cinque ore. E' stato deciso che l'esercito potrà permettere altre tregue umanitarie nelle zone dove non si combatte.

18:58 Onu: "No razzi in scuole che ospitano civili"

"Voglio mettere in chiaro che non sono stati trovati razzi nelle scuole delle Nazioni Unite che ospitano i civili, quindi non ci sono scuse per attaccarle", lo ha detto John Ging, direttore operativo dell'Ufficio Onu per gli affari umanitari (Ocha). Ging ha precisato che i razzi sono stati trovati in scuole dell'Onu abbandonate.

18:48 Strage mercato, morto un fotoreporter palestinese

C'è anche un fotoreporter palestinese tra gli almeno 15 morti del mercato di Sajaya, il sobborgo di Gaza, colpito dal fuoco israeliano. Lo scrive l'agenzia palestinese Maan che aggiunge che il reporter si chiamava Rami Ryan e con lui sarebbero rimasti uccisi anche due paramedici.

18:44 Ban Ki-Moon: "Attacco a scuola ingiustificabile"

Il segretario dell'Onu Ban Ki-Moon ha dichiarato: "L'attacco israeliano su una scuola di Gaza è ingiustificabile".

18:33 Onu: "L'attacco alla centrale avrà effetti a lungo termine"

"L'attacco alla sola centrale elettrica di Gaza avrà effetti di medio e lungo termine sulla sopravvivenza della popolazione civile nella Striscia", lo ha detto il vice segretario generale dell'Onu, Jan Eliasson, parlando con i giornalisti al Palazzo di Vetro. Il numero due di Ban Ki-moon ha poi sottolineato che nella Striscia "non ci sono luoghi di rifugio sicuri per i civili".

18:19 Uccisi tre soldati israeliani

Tre soldati israeliani sono morti nel pomeriggio di oggi nel sud della Striscia, mentre altri 27 sono rimasti feriti durante le ultime 24 ore nelle operazioni a Gaza. Lo ha detto il portavoce militare. Il totale dei militari morti sale così a 56.

18:18 Colpito il mercato di Sajaya, bilancio sale a 17 morti

I morti a Sajaya - secondo l'agenzia palestinese Maan - sono 17, mentre i feriti sono saliti a 160. I colpi dell'artiglieria israeliana hanno centrato il mercato della città.