Isis minaccia Occidente: "Spezzeremo le croci e schiavizzeremo le donne"

22:33 - "Conquisteremo la vostra Roma (intesa non come la Città Eterna ma come il "cuore del nemico crociato", ndr), spezzeremo le croci e faremo schiave le vostre donne, con il permesso di Allah": è un brano dell'audio messaggio dell'Isis. La minaccia è attribuita ad Abu Muhammed al Adnani al Shami, portavoce ufficiale dello Stato Islamico. Il file audio, lungo 42 minuti, contiene anche l’invito a uccidere "i miscredenti in qualunque modo".

Le minacce dell'Isis sono contenute in un messaggio in arabo e tradotto in varie lingue tra cui l'inglese, dal portavoce dello Stato islamico, Abu Muhammad al Adnani, diffuso sui social network. Nell'audio l'Isis ribadisce le proprie minacce al presidente americano, Barack Obama, definito "più pazzo di Bush" e "vile e asino al soldo degli ebrei". E il portavoce dello Stato Islamico spiega che se l'Occidente non lascerà l'Iraq "saremo noi a portare la jihad nelle vostre terre". Quindi, ancora rivolto a Obama, aggiunge: "Hai detto che la mano dell’America è lunga e può giungere ogni dove. Allora sappi che i nostri coltelli sono affilati: tagliano mani e gole dei miscredenti".



Quindi, in un passaggio rivolto ad "americani ed europei", spiega che "lo Stato Islamico non ha iniziato una guerra contro di voi, come i vostri governi e i vostri media cercano di farvi credere. Siete voi che avete iniziato a trasgredire, e per questo meritate di pagare. Pagherete con il collasso della vostra economia. Pagherete quando i vostri figli saranno mandati in guerra contro di noi e torneranno disabili e amputati, in casse da morto o con problemi mentali. Pagherete il prezzo quando avrete paura di viaggiare nel mondo. Oppure pagherete nelle vostre strade, circondati da musulmani, e non sarete al sicuro nemmeno nel vostro letto. Pagherete il prezzo quando la vostra crociata fallirà e noi invaderemo le vostre case e vi faremo soffrire".



Infine, Abu Muhammad al Adnani sostiene che chi uccide gli infedeli non commette peccato: "Il sangue dei civili non è inviolabile così come non è obbligatorio versare quello dei militari. L'Islam è l'unico criterio per valutare se il sangue è violabile o meno: se sei un musulmano il tuo sangue è sacro e non va versato; se sei un infedele, il tuo sangue è come quello di un cane e un musulmano può toglierti la vita senza commettere alcun peccato. Se non siete in grado di trovare un'arma da fuoco, allora prendete una pietra e con quella spaccate le teste degli infedeli, squartateli con un coltello, investiteli con la macchina, buttateli giù da un dirupo, strangolateli o avvelenateli. Se non siete in grado di fare tutto ciò, bruciate le loro case, le loro attività, i loro campi. Se ancora non potete fare questo, sputategli in faccia e se proprio non riuscite a fare tutte queste cose, mentre loro bombardano le vostre terre e uccidono i vostri fratelli allora cambiate credo".