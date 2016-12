Irlanda, italiano arrestato: "L'ho ucciso e ho mangiato il suo cuore"

17:36 - Un italiano di 34 anni, originario di Palermo ma da più di due anni in Irlanda per lavoro, è stato arrestato a Dublino. Saverio Bellante è accusato dell'omicidio di Thomas O'Gorman, trovato senza vita nella sua abitazione. Le prime informazioni sull'assassinio sono agghiaccianti: alla vittima sarebbe stato asportato un polmone. L'accoltellamento è avvenuto al termine di una partita a scacchi. Il reo confesso: "Ho mangiato il suo cuore".

Dall'autopsia risulta che l'organo fosse intatto ma che invece dal corpo di O'Gorman mancasse un polmone. La polizia non conferma quanto trapelato: "Dettagli troppo macabri per essere divulgati", dichiara un investigatore.



A chiamare le forze dell'ordine sarebbe stato lo stesso Bellante, trovato poi dagli agenti sul luogo del delitto e arrestato. Stando a quanto riporta la stampa irlandese, l'italiano e l'irlandese dividevano da diversi mesi lo stesso appartamento. Bellante ormai da qualche anno vive a Dublino, dove lavora per un'azienda farmaceutica, la "Allergan", come assistente alla clientela.



Palermitano, nato il 17 luglio 1979, ha studiato all'Itc Francesco Ferrara a Palermo, poi ha frequentato l'ateneo siciliano e quindi ha preso un master in "Etica degli affari, del consumo e della responsabilità sociale" nell'Università di Siena - Arezzo". Sul suo profilo Facebook si vede che segue con attenzione il processo sulla presunta trattativa Stato-mafia.