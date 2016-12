21:23 - Almeno cinque persone sono morte in un attacco suicida a Baghdad, in Iraq. Un kamikaze si è fatto saltare in aria in una università a nord della città, provocando anche 13 feriti. Lo hanno riferito responsabili dei servizi di sicurezza, precisando che un altro kamikaze è stato ucciso prima che potesse farsi esplodere. In altri attacchi nel Paese sono rimaste uccise nove persone.