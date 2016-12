Immigrati, Ue: l'Italia dica che vuole Alfano: lo abbiamo già fatto

17:47 - "La commissaria Ue Cecilia Malmstrom a marzo ha inviato una lettera alle autorità italiane dando la disponibilità della Commissione per verificare quali altre misure concrete possano essere messe in campo". Ma "non abbiamo ricevuto indicazioni precise". Lo ha affermato Michele Cercone, portavoce di Malmstrom, parlando degli sbarchi di clandestini. Immediata la replica del ministro Alfano: fatte quattro richieste precise.

"Siamo qui per ascoltare le autorità italiane - ha aggiunto Cercone - per sostenerle e aiutarle, ma non possiamo sostituirci a loro". Lo ha detto Michele Cercone, portavoce di Malmstrom parlando degli sbarchi in Italia. "La nostra collaborazione con l'Italia è eccellente, e siamo sempre in ascolto. Ma ci devono dire cosa si attendono da noi e dalla Commissione Ue", ha detto Cercone.



Alfano: abbiamo già dato quattro precise indicazioni - "Ci sono quattro indicazioni precise che abbiamo sempre dato in tutte le riunioni a Bruxelles, la prima è che l'accoglienza umanitaria bisogna farla in Africa, l'Europa deve andare lì: monti le tende e faccia assistenza li'", ha affermato il ministro dell'Interno.



"Ma ci facciano il piacere, la smettano. Le dichiarazioni della Commissione sono tra il provocatorio ed il ridicolo. Chiedono letterine di fronte ai morti. Ho appuntamento telefonico con la Malmstrom e le diro' a voce quello che ho gia' detto nei vertici europei", aggiunge Alfano.



L'Europa, ha sottolineato Alfano, "deve andare specie in Libia, così come la comunità internazionale è intervenuta contro Gheddafi. La seconda richiesta è che il soccorso in mare deve farlo l'Europa attraverso Frontex: Mare Nostrum ci costa 300mila euro al giorno e l'Europa deve issare la sua bandiera sulle navi di Mare Nostrum".



L'Italia, ha proseguito il ministro, "chiede poi di ospitare la sede di Frontex e che i migranti abbiamo la possibilità di ricevere asilo politico in tutti gli altri paesi europei, non solo in Italia". "Queste cose - ha proseguito - le abbiamo dette in tutti i contesti. Non consentiremo a nessuno di giocare allo scaricabarile facendo poi pagare il conto all'Italia. Se il problema è spedire letterine a Bruxelles sono pronto a prendere l'aereo e andare domani stesso a parlare faccia a faccia con la Malmstrom".