Ice Bucket Challenge, 18enne morto in Scozia: si era tuffato in una cava

11:07 - Un ragazzo di 18 anni, Cameron Lancaster, ha perso la vita in una cava allagata nella regione del Fife, in Scozia orientale, dove avrebbe cercato di portare a termine l'Ice Bucket Challenge. Il giovane, reinterpretando in modo estremo la doccia gelata per la ricerca sulla Sla, che da giorni impazza sui social network, si è tuffato nelle fredde acque e non è più riuscito a risalire: il suo corpo è stato recuperato dai servizi di soccorso.

Stando ai media britannici, Cameron voleva concludere il gesto con un coraggioso tuffo da una roccia alta, come aveva fatto altre volte coi suoi amici. La polizia scozzese ha avviato un'indagine per ricostruire le circostanze della tragedia.