Grecia, autobomba nel centro di Atene

11:23 - Autobomba in pieno centro ad Atene. Una vettura è esplosa nei pressi della Banca di Grecia intorno alle 3 di notte. Due telefonate anonime ad altrettanti giornali hanno annunciato la presenza di un'auto carica di 75 chili di esplosivo. La zona, dove hanno sede anche gli uffici della Troika, è stata subito transennata. L'esplosione ha danneggiato alcuni edifici, non ci sarebbero invece né vittime né feriti.

Sospetti su ex leader 17 novembre - L'attentato, che sinora non è stato rivendicato, avviene il giorno dopo il ritorno della Grecia sui mercati internazionali dopo quattro anni di assenza e alla vigilia della visita ad Atene della cancelliera tedesca, Angela Merkel. Le indagini si starebbero già indirizzando verso Christodoulos Xiros, uno degli ex capi del disciolto gruppo estremista di sinistra greco 17 novembre, responsabile di 23 omicidi fra il 1975 e il 2000 ed evaso a gennaio da un carcere del Paese.



Esplosione annunciata da 2 telefonate anonime - Alcuni testimoni avrebbero notato una persona parcheggiare l'autobomba e quindi allontanarsi di corsa dal veicolo. Poco dopo vi sono state due telefonate anonime in cui l'interlocutore ha detto che "in una strada tra le vie di Panepistimiou e Stadiou c'è un'auto con dentro 75 chilogrammi di dinamite che esploderà fra 45 minuti". Poco prima delle 6, infatti, dopo che la polizia aveva già bloccato l'area, è avvenuta l'esplosione. Parlando alla televisione privata Skai, il portavoce del governo, Simos Kedikoglou, ha detto che "i terroristi non raggiungeranno il loro obiettivo".