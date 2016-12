Giappone: morto Hiroo Onoda, l'ultimo reduce arresosi nel 1974

10:10 - Hiroo Onoda, il leggendario ultimo soldato dell'Esercito imperiale giapponese arresosi soltanto nel 1974, è morto all'età di 91 anni per un infarto in un ospedale di Tokyo dove era stato ricoverato dal 6 gennaio dopo un'insufficienza cardiaca. Onoda, ex ufficiale dell'intelligence, continuò a combattere per decenni sull'isola filippina di Lubang, dove era stato distaccato nel 1944, malgrado la resa del Giappone nella Seconda guerra mondiale.

Dopo l'arresto nella giungla dell'isola, nessuno riuscì a convincerlo che l'Esercito imperiale era stato definitivamente sconfitto: soltanto con l'intervento del suo ex comandante, che gli ordinò di deporre le armi, Onoda decise di porre fine alla sua guerra.