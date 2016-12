Gaza, Obama chiede il cessate il fuoco Strage di bimbi in un campo profughi

Davanti alla richiesta di Obama e dell'Onu di una tregua, Netanyahu replica che le Nazioni Unite stanno ascoltando i bisogni di terroristi che sparano sui civili. Intanto si registra un'altra strage di bambini nei pressi di un campo profughi, mentre un colpo di mortaio lanciato dalla Striscia nel sud di Israele uccide quattro persone. Tel Aviv accusa Hamas di colpire anche i civili di Gaza.

22:52 Cinque palestinesi uccisi in un raid

Cinque palestinesi sono rimasti uccisi in un raid israeliano sulla città di Khan Yunis nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti dei servizi di sicurezza palestinesi. Colpita la zona dell'università islamica di Gaza.

20:50 Israele, uccisi cinque soldati

Il portavoce militare israeliano ha annunciato che cinque soldati sono stati uccisi nei combattimenti. Uno di questi nel sud della Striscia, mentre gli altri quattro sono stati uccisi dal colpo di mortaio lungo la frontiera con Gaza. Il totale dei soldati morti sale a così a 48.

20:12 Strage Shati, otto bambini morti

Nell'attacco che ha colpito un gruppo di bambini che giocavano nel campo profughi di Shati sono morte dieci persone, tra cui otto bambini, e 40 sono rimaste ferite. Lo scrive l'agenzia palestinese Maan che lo definisce "il massacro di Eid", la festa che chiude il mese sacro del Ramadan.

19:58 Sirene di allarme nell'Alta Galilea

Sirene di allarme sono risuonate in alcuni insediamenti israeliani nell'Alta Galilea, a ridosso del Libano. Lo riferisce la televisione commerciale Canale 10 secondo cui gli abitanti hanno udito un'esplosione. L'emittente ipotizza che si tratti di un razzo sparato dal Libano meridionale (in solidarietà con Gaza) e caduto in territorio libanese, non lontano dal confine.

19:50 Ministro Difesa Israele: "La campagna si protrarrà per giorni"

Il ministro della Difesa israeliano, Moshe Yaalon, ha detto:"Non esiteremo ad estendere le operazioni del nostro esercito a Gaza. La campagna potrebbe protrarsi ancora lunghi giorni". Yaalon ha poi accusato Hamas di aver aperto ripetutamente il fuoco da scuole e ospedali di Gaza.

19:49 Netanyahu: "Nessuna guerra è più giusta di questa"

"Nessuna guerra è più giusta di questa. Dobbiamo essere pronti per una lunga operazione fino a che la nostra missione non sia completata". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu che ha aggiunto: "Non è possibile che i civili israeliani vivano sotto la minaccia dei tunnel e dei razzi".

18:51 Cinque membri di Hamas uccisi

Cinque membri di un commando di Hamas infiltratosi nei pressi del kibbutz Nahal Oz (Neghev occidentale) sono stati uccisi da militari israeliani che sono ancora impegnati in perlustrazioni nella zona circostante. Lo riferisce la televisione commerciale Canale 10.

18:50 Kerry: tregua per disarmare Hamas

Il cessate il fuoco deve condurre a un disarmo di Hamas. Lo afferma il segretario di stato, John Kerry, augurandosi che Israele e i palestinesi usino l'iniziativa egiziana per una pace. "Continuiamo a lavorare" per un cessate il fuoco umanitario ha aggiunto Kerry.

18:41 Hamas rivendica l'attacco nel sud d'Israele

Hamas ha rivendicato l'attacco nel sud di Israele, in seguito al quale sono morte quattro persone.

18:38 israele: chi vive nel sud resti nella sua casa

Ai residenti delle zone israeliane di Shar HaNegev, nel sud di Israele, è stato chiesto di restare nelle loro case per la possibilità di un'infiltrazione dalla Striscia.

18:32 Israele "avverte" i cittadini di Gaza: andate via

L'esercito israeliano ha chiesto ai residenti di Sajaya e di Al-Zaytun di lasciare le loro case, che si trovano in aree a rischio attacco, e di dirigersi verso l'area centrale di Gaza. Lo riportano i media.

18:21 Sirene di allarme nel nord di Israele

Le sirene stanno risuonando nel nord di Israele, nelle zone sotto Haifa. L'allarme anti razzi è scattato a Hadera, Zichron Yaakov e Cesarea.

18:11 Saliti a 4 israeliani uccisi da colpo da Striscia

Sono saliti a quattro i morti israeliani per il colpo di mortaio lanciato dalla Striscia. Lo riferiscono i media aggiungendo che ci sono almeno sei feriti.

18:00 Obama e leader Ue: raddoppiare sforzi per tregua

Hollande, Obama, Merkel, Cameron e Renzi "hanno convenuto di raddoppiare gli sforzi per ottenere il cessate il fuoco" a Gaza: lo afferma l'Eliseo al termine della conference call tra i cinque leader. "Il peggioramento della situazione - dicono - fa solo il gioco degli estremisti".

17:41 Oltre 200 razzi nella Striscia in 20 giorni

Più di 200 razzi lanciati da Gaza sono caduti nella Striscia dall'8 luglio. Lo dice il portavoce militare secondo cui "terroristi palestinesi tirano da aree civili e colpiscono il loro stesso popolo".