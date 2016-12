Gaza, Hamas giustizia 7 "collaborazionisti" Bimbo israeliano ucciso da colpo di mortaio

18:57 - Sette presunti collaborazionisti sono stati pubblicamente giustiziati da Hamas a Gaza di fronte alla moschea al-Omari. Secondo alcuni testimoni le vittime, sospettate di aver appoggiato Israele, avevano il volto coperto e i corpi sono stati poi portati all'ospedale Shifa. In precedenza, la stampa locale aveva riferito di altre 11 esecuzioni al termine di processi sommari condotti da una Corte marziale di Hamas.

Bimbo israeliano ucciso da colpo di mortaio - Un bambino israeliano di 5 anni è stato ucciso nel Neghev occidentale da un colpo di mortaio palestinese sparato da Gaza. E' la quarta vittima civile in Israele dall'inizio del conflitto con Hamas.



Netanyahu: Hamas pagherà duro prezzo - Durissima la replica del premier israeliano dopo la morte del piccolo: "Hamas pagherà un duro prezzo per questo grave atto di terrorismo. L'esercito israeliano e i nostri servizi di sicurezza rafforzeranno ulteriormente le attività contro le organizzazioni terroristiche di Gaza.



Nei pressi di Tel Aviv, intanto, è caduto un razzo sparato da Gaza: l'esplosione non avrebbe provocato vittime. Secondo gli abitanti della città, l'attacco, rivendicato da Hamas, non sarebbe stato preannunciato dalle sirene di allarme, che sono rimaste inattive.



Razzo colpisce sinagoga ad Ashdod: due feriti - Un altro razzo ha colpito poi una sinagoga ad Ashdod (nel Sud di Israele) ferendo almeno due persone. Lo riferisce la polizia. Oggi Hamas ha sparato da Gaza oltre 40 razzi, dirigendoli anche su altre città, fra cui Beer Sheva, Ashqelon e Ashdod. Da parte sua la aviazione israeliana ha rarefatto i propri raid sulla striscia di Gaza.